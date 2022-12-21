"Прибрати з нашої території, і не тільки нашої": Данилов зробив тривожну для рф заяву

Україна залишає за собою право бити по території росії

На фронті проти російських загарбників використовують як озброєння зарубіжних партнерів, так і власного виробництва. Наприклад, волонтери передали українським бійцям секретну зброю, яку ворог прийняв за ядерну.

В інтерв’ю виданню "Голос Америки" секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що виробництво вітчизняного ОПК просто вражає.

Він нагадав, що крейсера "Москва" було затоплено двома ракетами "Нептун" українського виробництва. Після цього багато хто відчув неймовірне відчуття гордості за нашу країну.

"Коли сталося затоплення відомого крейсера під назвою, для нас дуже приємною, "Москва", і коли ми ще затверджували ракетну програму, то не було навіть сумніву, що те, що роблять наші ракетники, наш оборонно-промисловий комплекс, це все нам знадобиться. І коли наш "Нептун" двома ракетами відправив туди, куди відправив цей корабель, це було відчуття гордості за нашу країну", — сказав Данилов.

Він не став розкривати всіх розробок, які сьогодні цілком вдало застосовують на фронті Сили оборони України. За його словами, найкраще про це розповідає ворог, коли дивується, що постраждали вкрай несподівані об’єкти до яких, здавалося б, неможливо дістати. Олексій Данилов порадив росіянам не розслаблятися і натякнув, що "бавовна" продовжуватиметься.

"Можу сказати, що це тільки початок, зупинки не буде, тому що ми не можемо заморожувати цей конфлікт, у нас немає Діда Мороза для того, щоб це робити. Ми маємо зовсім інше бачення цього процесу", — додав секретар РНБО.

Він підкреслив, що Україна битиме ворога там, де вважатиме за потрібне, абсолютно на будь-якій території. А всі військові росії мають бути прибрані як з території України, так і з території інших країн, щоб у них не було можливості воювати і вбивати жінок, дітей та людей похилого віку.

Раніше глава СБУ розповів, що українські спецслужби впритул зайнялися військово-морськими операціями, зокрема на території Криму. А вибух на мосту в АР був потрібний, щоб перерізати логістику ворога.