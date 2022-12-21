"Можливо менше, ніж ми думаємо": у Польщі припустили, скільки триватиме війна в Україні

Є загроза, що росіяни захочуть провести деякі операції, які вони досі не робили

У Польщі висловили думку щодо того, коли в Україні може закінчитися війна, а також щодо того, чи наважиться путін застосувати ядерну зброю.

Так, на думку голови правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослава Качинського, яке передає видання ТСН, війна в Україні може тривати ще не один рік. Вона розповіла, що чула різні прогнози з приводу можливих дат закінчення війни, і останній з них вказував на 2030 рік. При цьому політик зазначив, що не думає, що бойові дії на території нашої країни триватимуть так довго.

"На мій погляд, це не триватиме так довго, можливо, навіть менше, ніж ми думаємо", — передає видання слова Качинського.

Водночас Качинський додав, що йому невідомі надійні аналізи, які передбачали б закінчення війни протягом найближчих місяців.

Також політик висловив свою думку щодо того, чи застосує рфу цій війні ядерну зброю. За його словами, такий крок з боку росії не є надто ймовірним.

"Є загроза, що росіяни захочуть провести деякі операції, які вони досі не робили. І я відразу кажу, що не йдеться про застосування ядерної зброї… Путін отримав дуже чіткий сигнал про наслідки для нього, її оточення та всю геноцидну державу" — каже Качинський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НАТО озвучили тверезий прогноз щодо майбутнього війни.

Також ми повідомляли, що глава РНБО України Олексій Данилов оцінив прогноз по війні від голови ГУР МОУ Кирила Буданова.