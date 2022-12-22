За нас весь світ: десятки країн зворушливо підтримали українців (фото, відео)

Пам’ятки по всьому згасли і знову засвітилися кольорами прапора України

У ніч на четвер, 22 грудня, у найдовшу ноч року багато країн об’єдналися в зворушливому флешмобі на підтримку України, — відключили підсвічування на пам’ятках на знак солідарності з мільйонами українців, позбавлених світла через російські обстріли.

Акцію назвали #LightUpUkraine і вона пройшла о 20:00 за Києвом 21 грудня. "Телеграф" зібрав кілька фото та відео, як це було.

Зазначається, що в рамках флешмобу об’єдналися близько сотні локацій у десятках країн світу, серед яких римський Колізей, сіднейська опера, будівлі Європарламенту в Брюсселі, парламенту Шотландії в Единбурзі, мерія Парижа, головні різдвяні ялинки у Нью-Йорку, Лондоні, Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, телевежа Торонто та інші всесвітньо відомі локації.

На пам’ятках вимкнули підсвічування, щоб потім знову включити його, але вже в кольорах прапора України — робиться це для того, щоб нагадати людям у всьому світі, що мільйони українців у цей момент позбавлені електрики і потребують допомоги.

Мета акції — зібрати $10 мільйонів через платформу UNITED24 для купівлі тисячі генераторів, забезпечити українські лікарні взимку електроенергією.

Ось як виглядала міжнародна підтримка України минулого вечора:

Рим, Париж, Будапешт

Рим

Брюссель

Ніагарський водоспад

Варшава

Чикаго

Чехія

Болгарія

Телевежа в Торонто

Як повідомляв "Телеграф", раніше США виділили рекордну допомогу Україні.