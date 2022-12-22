Зеленський і Байден не зійшлися думками щодо зброї для України? Що дізналися журналісти

Попри заклики Штатів до примирення, Україна йти на поступки росіянам не збирається

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні вперше з дня повномасштабного вторгнення росії здійснив візит до Сполучених Штатів Америки, розходяться у думках з приводу деяких військових потреб Києва з американським лідером Джо Байденом.

Як пише американська газета The Washington Post, журналісти якої проаналізували зустріч двох лідерів, український президент Зеленський спільно зі своїми радниками й надалі не полишають спроб все ж підштовхнути Білий Дім передати Києву передове озброєння, яке Джо Байден поки надавати не поспішає.

Крім того, у статті йдеться про те, що лідери як Штатів, так і України мають певні розбіжності щодо поглядів на ймовірні сценарії розвитку російсько-української війни. Згідно з даними The Washington Post, одним зі страхів американського президента Джо Байден, як і раніше, є ескалація.

Також зазначається, що Вашингтон запропонував загалом три моделі завершення війни в Україні, дві з яких передбачають мирні домовленості на умовах росіян. Тобто відмову України від анексованого Криму та Донбасу). Водночас український лідер Володимир Зеленський це категорично відкидає і наполягає виключно на тому, що кінець війни буде можливим лише тоді, коли всі українські території будуть деокуповані.

Варто нагадати, що раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що візит Зеленського до Вашингтона допоможе показати американській політичній еліті реальний масштаб війни в Україні та чому потужна зброя так для неї важлива. Зокрема, мова йшла про бронетехніку, новітні системи ППО, а також ракети великої дальності.

Радник голови Офісу Президента додав, що Зеленський роз'яснив би у США, чому надання Україні такої саме зброї призведе не до ескалації війни, а різко знизить військовий потенціал росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Білому Домі звернулися до України, повідомивши, що російське вторгнення "входить у нову фазу", тож лідерам США та України необхідно провести особисту зустріч вже найближчим часом, аби детальніше обговорити подальшу співпрацю.