Із актора у розвідники: Арестович розповів про смерть свого друга на Донбасі
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Герой поклав своє життя під час оборони Бахмута
Втрати російської армії на війні в Україні вражають, однак поки ворог закидає фронт "гарматним м'ясом", кращі доньки та сини нашого народу кладуть свої життя за незалежність. У четвер, 22 грудня, стало відомо про загибель чергового військового розвідника — Олександра Снєгуровського, який назавжди вписав своє життя у перелік захисників Бахмута.
Про смерть друга повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі. За словами військового експерта, Снєгуровський до війни проживав у США, але після повномасштабного вторгнення не зміг дивитися, як його Батьківщину плюндрують росіяни.
"Був актором "Чорного квадрату" (театр у Києві — ред.), працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїахвши туди до родини, але після початку [війни], закупивши на всі накопичені кошти військового спорядження, приїхав сюди волонтером", — розповідає Арестович.
Трохи згодом Олександр Снєгуровський долучився до лав Збройних Сил України. Був вельми наполегливим, добре вчився військовій справі, освоїв службу розвідника. Десятки разів "виходив за лінію".
Загинув розвідник у важкому бою, попередньо відмовившися відійти з однієї із найнебезпечніших позицій.
У Снєгуровського залишилися маленький син та дружина. Ще три дні тому на своїй сторінці у Facebook боєць публікував відео із розбитого "рускім міром" Соледару.
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