Із актора у розвідники: Арестович розповів про смерть свого друга на Донбасі

Герой поклав своє життя під час оборони Бахмута

Втрати російської армії на війні в Україні вражають, однак поки ворог закидає фронт "гарматним м'ясом", кращі доньки та сини нашого народу кладуть свої життя за незалежність. У четвер, 22 грудня, стало відомо про загибель чергового військового розвідника — Олександра Снєгуровського, який назавжди вписав своє життя у перелік захисників Бахмута.

Про смерть друга повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі. За словами військового експерта, Снєгуровський до війни проживав у США, але після повномасштабного вторгнення не зміг дивитися, як його Батьківщину плюндрують росіяни.

"Був актором "Чорного квадрату" (театр у Києві — ред.), працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїахвши туди до родини, але після початку [війни], закупивши на всі накопичені кошти військового спорядження, приїхав сюди волонтером", — розповідає Арестович.

Олександр Снєгуровський на війні

Трохи згодом Олександр Снєгуровський долучився до лав Збройних Сил України. Був вельми наполегливим, добре вчився військовій справі, освоїв службу розвідника. Десятки разів "виходив за лінію".

Так захисник виглядав у цивільному житті

Загинув розвідник у важкому бою, попередньо відмовившися відійти з однієї із найнебезпечніших позицій.

У Снєгуровського залишилися маленький син та дружина. Ще три дні тому на своїй сторінці у Facebook боєць публікував відео із розбитого "рускім міром" Соледару.

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