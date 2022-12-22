Залужний нагородив главу Православної церкви України: за що саме

Головнокомандувач ЗСУ та предстоятель ПЦУ впевнені, що Україна переможе

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вручив нагрудний знак "За сприяння війську" Предстоятелю Православної Церкви України митрополиту Київському та всієї України Епіфанію.

Зазначимо, що нагрудним знаком "За сприяння війську" нагороджуються працівники Збройних сил України та інші особи за значний особистий внесок у справу розвитку та розвитку Збройних сил України, зміцнення співробітництва у військовій, науковій, соціальній, культурній та інших сферах життєдіяльності Збройних сил України.

У свою чергу Митрополит Епіфаній від повноти Православної Церкви України вручив генералу Валерію Залужному орден святого Юрія Побідоносця та зазначив, що ця зустріч для нього "з людиною, яка для багатьох українців стала справжньою легендою, героєм, вправним воєначальником".

"Він як Головнокомандувач Збройних Сил України впевнено стоїть на чолі нашого війська, наших захисників, які воюють зі злом та пітьмою. І я вірю, що з Божою допомогою ми неодмінно подолаємо це зло", — сказав Епіфаній.

Таку саму впевненість висловив і Валерій Залужний: "Бог і справді на нашому боці, тому Україна переможе".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний здійснив мрію хлопця з Черкас.

Також ми повідомляли про те, що головнокомандувач ЗСУ розповів про свій зразок для наслідування.