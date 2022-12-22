В розвідці назвали можливі дати нового масованого удару по Україні — ЗМІ

Ворог вже може готувати понад півсотні ракет

Україна тільки-но почала відходити від наслідків останньої масованої атаки 16 грудня, як стало відомо, що країна-агресор може готувати новий удар вже найближчим часом.

росія може провести черговий ракетний удар 22-23 грудня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

Журналісти повідомляють, що ворог може задіяти щонайменше 67 крилатих ракет дальністю ураження від 500 кілометрів, а протягом доби після цього не виключено задіяння ударних безпілотників.

У ході атаки росія може використати не менше чотирьох "Іскандерів", 8-14 літаків Ту-95МС, близько трьох носіїв "Калібрів" та до трьох літаків Ту-22М3.

Також цікаво, що з 23 по 27 грудня Севастопольський порт у зв’язку з проведенням ракетних стрільб обмежив територію пересування будь-яких кораблів та літальних апаратів.

Нагадаємо, що в ході останнього масованого ракетного удару по Україні росія випустила 74 ракети, 60 з яких були успішно збиті.

Як повідомляв "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов стверджує, що у росії залишився дуже обмежений запас ракет, — вистачить лише на кілька масштабних ракетних атак.