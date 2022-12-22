Стануть в нагоді: США передадуть ЗСУ нову бронетехніку

Американська техніка стане в нагоді ЗСУ у наступі для перекидання піхоти

В результаті візиту президента Володимира Зеленського до США, ЗСУ отримають черговий транш військової допомоги на суму майже 2 млрд доларів, куди увійде значний список різної зброї та спорядження. У цьому переліку переважно боєприпаси, але знайшлося місце і військовій техніці.

Так, у рамках цієї допомоги від західних партнерів ЗСУ отримають 37 бронеавтомобілів Cougar класу MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Ці легкі БТР почали виробляти в 2002 році, і з тих пір вони взяли участь у багатьох конфліктах.

Cougar являє собою броньовик з колісною формулою 4х4 або 6х6, тобто, має підвищену прохідність, що може послужити хорошу службу в ході боїв взимку або бездоріжжя. Його броня захищає до 9 членів екіпажу та десанту від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів. Особливу увагу приділено захисту від мін та вибухових пристроїв, чому транспорт і належить до класу MRAP.

Озброєння бронетранспортера може відрізнятися залежно від завдань та включати великокаліберний кулемет, станковий гранатомет або малокаліберну гармату. Не виключена можливість монтування протитанкового ракетного комплексу.

Все це робить Cougar мобільною, досить добре озброєною та захищеною машиною, яка може використовуватися як техніка другого ряду, що йде в наступ за танками, і відносно безпечно перевозити піхоту на поле бою.

Нагадаємо, під Бахмутом вже воюють легкі бронеавтомобілі BATT UMG, поставлені ЗСУ без офіційного оголошення. Залежно від завдань їх можна перетворити на санітарний або військовий транспорт, пересувний командний пункт, розвідувальну машину або патрульний броньовик.