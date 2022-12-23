Росіяни укріплюються на півдні та в Криму: актуальні карти боїв в Україні

Найбільш складними є наразі бойові сутички на Донбасі

Дельта Дніпра продовжує бути одним із найбільш цікавих районів фронту, адже росіяни намагаються максимально закріпитися на підконтрольній їм території лівобережних областей. Вони продовжують зводити додаткові укріплення, побоючись контрнаступу, допоки ЗСУ на сході країни саме його і проводять — в районі Кремінної. Також серйозні бої точаться в районі Сватового, Авдіївки та, звісно ж, багатостраждального Бахмута.

Більше деталей розповіли у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни (США). Спеціалісти пояснюють, що ситуація на різних ділянках фронту лишається непростою, але контрольованою. Українські військові не лише відбивають атаки чи подекуди наступають, а й успішно проводять розвідку, що допомагає швидко розбиратися із колаборантами на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни теж проявляють неабияку активність — особливо на півдні, де укріплюють свої позиції, щоб спробувати їх втримати на зимовий період. Продовжуються регулярні обстріли мирних українських міст: як за допомогою артилерії, так і крилатих ракет. У розвідці вже навіть озвучують можливу дату нового масованого обстрілу України, який має всі шанси все ж статися цього тижня.

Карта боїв в Україні 23.12

Схід України

Напередодні окупанти продовжували частково контратакувати на Донбасі. Певну активність ворог проявляв на лінії Сватове — Кремінна. ЗСУ вдалося відбити близько шести атак у Луганській області — зокрема, поблизу Новоселівського і Стельмахівки. Також продовжуються бої поблизу Дворічної, що на берегах Осколу.

Карта боїв на Луганщині 23.12

Росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районі Площанки і Червонопопівки, але особливих успіхів не зазнав. Позиційні бої можуть тривати поблизу Діброви і Білогорівки, а контрнаступ українських військових — по напрямку до Кремінної. Наші сили оборони займаються серйозною розвідкою та виявляють підвищену бойову активність.

Досить неспокійною лишається ситуація поблизу Бахмута. ЗСУ все ще тримають оборону на цьому напрямку: лише за попередню добу вдалося відбити штурми самого Бахмута, а також Берестового, Соледару і Яковлевки. Точилися бої у поруч із населеними пунктами Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Курдюмівка і Озарянівка. На східних околицях Бахмуту були помічені "вагнерівці", однак ЗСУ начебто вдалося відтіснити їх за межі міста, серйозно прорідивши лави ворога.

Карта боїв на Донеччині 23.12

Активні бої тривають і на відрізку фронту Авдіївка — Донецьк. Поблизу Красногорівки (27 км до Авдіївки) українські захисники змогли відбити російський наступ, також було "гучно" попід Мар'їнкою та Невельським. Продовжуються наземні бої на околицях Донецька.

Південь України

На півдні росіяни продовжують "окопуватися" та укріпляти власні позиції, аби залишитися у відносній безпеці принаймні на найближчий час. Такі заходи проводяться не лише на окупованій території Херсонської і Запорізької областей, а й у захопленому Криму — через страх щодо українського контрнаступу.

Карта боїв на півдні України 23.12

Ймовірно, тривають певні сутички в районі Кінбурнської коси, звідки ЗСУ намагаються "викурити" противника. Водночас росіяни більше активізуються у Чорному морі — збільшується кількість та тривалість перебування кораблів Чорноморського флота рф у відкритому морі. У акваторію, наймовірніше, повертають підводні човни класу "Кіло", із яких можна проводити додаткові запуски "Калібрів".

Також південні області продовжують перебувати під регулярними обстрілами — зокрема, у Херсоні та на Миколаївщині фіксуються регулярні "прильоти". Страждає не лише інфраструктура, але й люди. У відповідь ЗСУ не втомлюються вишукувати і знищувати російську техніку та бази на тимчасово окупованих територіях. Із останнього — пункт зосередження живої сили поблизу Миколаївки, що в Скадовському районі. Завдяки точності наших захисників було поранено близько 140 загарбників.

Триває полювання і на зрадників. Як уже писав "Телеграф", напередодні на Херсонщині було ліквідовано зрадника Андрія Штепу, який перейшов на бік окупантів, спокусившись ймовірними "перспективами". Однак вони у нього вийшли вельми печальними — бути підірваним у автомобілі.

Тим часом генерал-лейтенант Ігор Романенко розмірковує над тим, як скоро може розпочатися звільнення Криму і що для цього слід зробити ЗСУ.