Точно не призовуть: названо 15 категорій громадян, які звільнені від мобілізації

Якщо вашого чоловіка мобілізували, то вас до армії не призовуть

У середині листопада ВР продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні. Проте, згідно з законодавством країни, певні категорії чоловіків та жінок не підлягають призову під час загальної мобілізації.

Про це повідомляється в Законі про мобілізацію та Законі про військову службу, передает НВ.

Воєнний стан в Україні продовжили до 19 лютого 2023 року, проте 15 категорій українців звільнені від призову. Ці категорії можна поділити на чотири групи:

ті, хто не підлягають призову під час війни;

за станом здоров’я;

чиї родичі загинули або мобілізовані;

хто тимчасово не підлягає призову.

Отже, до першої групи тих, хто не може бути мобілізований під час війни, належать:

працівники критичної інфраструктури та приватних компаній, які заброньовані на період воєнного стану в тому випадку, якщо вони подали заяви про бронювання відповідно до процедури та умов, встановлених Кабміном;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, НГУ, Держприкордонслужби України, Нацполіції України, податкової міліції, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;

студенти, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

До другої групи осіб з інвалідністю належать:

особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби з виключенням із обліку за рішенням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак, мати-одиначка, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, вказані в статті 23 Закону про мобілізацію;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

До третьої групи належать особи, чиї родичі загинули або вже мобілізовані, а саме:

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, та жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, вказані в ст. 23 Закону про мобілізацію;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу (строкова або контрактна служба служба за мобілізацією осіб рядового, сержантського та офіцерського складу);

До четвертої групи належать українці, які тимчасово не підлягає призову, а саме:

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

Особи, які отримали відстрочку за рішенням ВЛК за станом здоров’я терміном максимум на 6 місяців. Після цього ВЛК вирішує питання про зняття таких осіб з обліку або призов.

Раніше ми розповідали про те, що чоловіки зможуть виїхати за межі України під час війни. Дозволять зробити це лише певним категоріям.