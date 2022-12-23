Окупанти обстріляли станцію ДТЕК: без жертв не обійшлося
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Це вже 21 атака на енергетичні об’єкти ДТЕК з боку росії
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українським енергетичним об’єктам, щоб залишити нашу країну без електрики.
На цей раз під інтенсивний обстріл потрапило одне з енергетичних підприємств ДТЕК, про що повідомила пресслужба компанії.
Повідомляється, що внаслідок удару було пошкоджено обладнання, а сама станція припинила виробляти електрику. У компанії також зазначили, що як тільки обстріл завершиться, фахівці розпочнуть відновлювальні роботи.
Водночас в інформації зазначено, що російські удари забрали життя одного зі співробітників підприємства, а ще один отримав поранення. У якому стані перебуває постраждалий у компанії не повідомляли.
Усього з початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснили 21 атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури ДПЕК.
Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабної війни, після численних ракетних ударів по українських містах, нашими енергетиками було частково відновлено електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанцій та 62% ліній електропередачі.
Однак навіть якщо росіяни перестануть обстрілювати об’єкти енергетики, то пересічні українці перестануть відчувати проблеми через відключення світла лише до літа 2023 року.