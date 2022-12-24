Війна — день 304: ворог зазнає втрат і посилює репресії на тимчасово окупованих територіях

Оперативно про головне 24 грудня

Настав черговий день протистояння українського народу російським загарбникам. Ворог намагається прорватися до Бахмута і наростити зусилля на Лиманському та Авдіївському напрямах, але скрізь стикається з завзятим опором українських воїнів. Більше того: на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти змушені перейти до оборони. ЗСУ продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника.

У відповідь ворог у безсилій злості намагається посилювати репресивні заходи на окупованих територіях, стикаючись із потужним спротивом українських патріотів.

Тим часом Україна продовжує наступ на міжнародному фронті, отримуючи від союзників фінансову допомогу та новітні види озброєння.

02:00 У Запоріжжі чути вибухи.

00:02 У москві згорів склад із газовими балонами на території всеросійського інституту легких сплавів.

З даними за 23 грудня можна ознайомитися у трансляції: "Війна день 303: ЗСУ б’ють по тилах і відбивають атаки окупантів".

Інформація за 22 грудня доступна у зведенні: Війна – день 302: історичний візит Зеленського до США та рекорд втрат росії в Україні.

Про те, якою була ситуація 21 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 301: Зеленський у Вашингтоні, США готують рекордну допомогу Україні.