росія лякає атаками на півночі: актуальні карти боїв в Україні

Ворог атакує на різних ділянках фронту, веде постійні обстріли.

Російські окупанти створюють видимість нападу на Україну з півночі, але експерти ISW вважають, що такий сценарій малоймовірний узимку, проте до нього потрібно ставитися серйозно. Вони попереджають, що росіяни можуть провести диверсію чи атаку для відволікання уваги від іншого наступу чи ситуації на Донбасі.

За даними звіту аналітиків, чіткіше окреслено умови для наступу на північному заході Луганської області. Туди звозять дедалі більше зброї, танків, боєприпасів, військових, у тому числі й переведених із Херсонського чи Харківського напрямів. Вони можуть спробувати поновити позиції у Харківській області. За останні кілька днів на півночі та північному сході України ворог провів щонайменше дві бойові розвідувальні операції.

За даними Генштабу ЗСУ за добу Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

Повідомляється, що українські сили могли досягти тактичних успіхів на схід та південь від Бахмута. На півдні росіяни продовжують оборонні операції у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Росіяни намагалися провести дві бойові розвідки у Сумській та Харківській області в районі кордону на півночі та північному сході України. Диверсантів знищили.

У напрямку Сватового українські сили могли просунутися — з’явилося повідомлення про обстріл Коломийчихи на Луганщині з боку росвійськ, раніше кадри з геолокацією показували, що в селі росіяни. Атаки ворога на лінії Сватове — Кремінна продовжують відбивати Сили оборони України. Також є дані, що українські військові можуть бути у Червонопопівці. За заявами росіян, українські війська ведуть розвідку на південь від Діброви.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині українські війська могли витіснити окупантів, які увійшли до Бахмуту зі сходу назад у промзону. Також Сили оборони відбили лінію траншів на захід від Озарянівки (13 км на південь від Бахмута). Наступ окупантів продовжується. На Донеччині триває активний наступ російських військ.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог займає оборону у лівобережній частині Херсонської та у Запорізькій областях. У північному Криму займають інженерні позиції. По периметру Токмака збудували траншеї.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував думку Олексія Арестовича про те, чи наважиться росія на новий масштабний наступ в Україні. Дипломат Валерій Чалий зробив прогноз щодо завершення війни і сказав як можна прискорити процес.