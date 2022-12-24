"Використовують тактику СРСР": Буданов оцінив ймовірність вторгнення з Білорусі

Російські війскові діють методом "каруселі"

На тлі поширення ще більшої кількості інформації про повторне вторгнення ворожих військ з боку Білорусі точно не можна підтвердити чи спростувати це. Однак така ймовірність досі існує.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times. За його словами, російська армія не вибудована в штурмові порядки, а табори їхніх солдатів наповнюються новомобілізованими цивільними особами. Їх після завершення підготовки відправляють воювати на Донбас.

"Було б неправильно скидати з рахунків таку ймовірність (наступу з Білорусі — ред.). Але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували існування її (ймовірності— ред.)", — пояснив Буданов.

Крім того, він зазначив, що на полігонах окупантів не вистачає бронетехніки у справному стані для атаки. рф намагається створити видимість нападу радянською тактикою часів Другої світової війни — навантажує потяги солдатами і відправляє їх до білорусько-українського кордону, а пізніше цей самий потяг повертається назад. Такий метод Буданов назвав "каруселлю". Він також підкреслив, що артилерійський обстріл Сумської та Харківської областей, в результаті якого загинули та були поранені десятки людей, не є передвісником безпосередньої загрози повторного вторгнення.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко спробував пояснити активність своїх військ поряд з українським кордоном.