Наступ з Білорусі, іранські дрони і бої за Бахмут: головні заяви Буданова з нового інтерв'ю

У розвідці відповіли на питання, які наразі найбільше хвилюють українців

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав інтерв'ю американській газеті The New York Times, де розповів про ймовірність повторного наступу ворожих військ з Білорусі та регулярний обстріл Харкова і Сум. Він також пояснив, як просувається закупівля росією дронів і ракет в Ірану і чому окупанти так відчайдушно намагаються захопити Бахмут.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найважливіші заяви очільника української розвідки:

Про можливість вторгнення з Білорусі

Своїм шквалом військової активності в Білорусі Росія намагається переконати Україну відвести солдатів із зони бойових дій. Це не рутинні маневри. Це все елементи кампанії з дезінформації… Незважаючи на те, що загроза нового наступу росії з території Білорусі не є неминучою, її все ще не можна відкидати. Було б неправильно списувати з рахунків цю можливість. Але також було б неправильно сказати, що ми маємо якусь інформацію, яка підтверджує неминучість цієї загрози.

Про перекидання російських військ до білорусько-українських кордонів

Російська армія намагається підняти тривогу в українській армії, завантажуючи солдатів у потяги на території Білорусі, які пихтять у бік українського кордону. Радянський Союз використовував схожу тактику під час Другої світової війни, відправляючи солдатів на безглузді поїздки поїздом, імітуючи наступи та відступи. Білорусі один із поїздів, завантажений російськими солдатами, нещодавно зупинився на півдня біля українського кордону, а потім повернувся з усіма солдатами "на борту". Це карусель.

Жодні з російських військ на території Білорусі не вибудовані в наступальних формаціях. Тренувальні табори наповнюються новими мобілізованими, яких після закінчення навчань відправляють у бій на Донбас. На полігонах недостатньо бронемашин, щоби планувати атаку.

Про обстріл Сум та Харкова

Аналогічно обстріли Сум і Харкова, які ведуться з території Росії, вбиваючи і ранячи десятки людей, не є провісником неминучого повторного наступу. Російські підрозділи не зібрані для атаки та не можуть бути сформовані за один день.

Про цілі для окупантів у штурмі Бахмута

Запеклий штурм Бахмута — це питання ідеології та медіа. Це і є причина, через яку підрозділи "Вагнера" так шалено намагаються захопити місто. Їм треба показати, що вони – сила, що вони можуть те, чого не може російська армія. Ми це чітко бачимо та розуміємо.

Захоплення Бахмута не є стратегічно важливим, але він покращить позиції рф на сході, відкриваючи дороги до інших міст на Донбасі.

Про закупівлю дронів та балістичних ракет в Ірану

Щоб переконати Іран постачати дрони, росія запропонувала технології для іранської військової промисловості. Але досі Іран відмовлявся постачати росії балістичні ракети. Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин: як тільки росія отримає перші ракети, тиск санкцій на Іран зросте.

За контрактом, підписаним влітку, росія закупила 1700 "Шахедів". Їх постачають траншами. На сьогодні росія використала близько 540 дронів. Більшість дронів збивається до того, як вони досягають своїх цілей. Але вони дешеві. Виробництво одного дрону коштує приблизно 7 тисяч доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Буданов розповів, що росія вже програла, але для українців досі є погані новини.