"Буду вічно тримати тебе за руку": зворушливий пост волонтерки про загиблого коханого вразив мережу

Користувачі мережі щиро співчувають горю дівчини

Вже 10 місяців повномасштабної війни розв'язаної росією гинуть захисники й захисниці, які мужньо постали за свободу України. Історії своїх знайомих, друзів і рідних нерідко розповідають їхні близькі, аби вшанувати пам'ять. Чуттєво висловилася про смерть свого коханого Євгена Базилевського волонтерка благодійного фонду "Тихо" Алла Карпенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами дівчини, вона не вірить у вічну пам'ять, у те, що герої не вмирають, і в те, що якщо сильно вірити — "ти повернешся із того світу". Однак вона підкреслила, що вірить в те, що не вмирає любов.

"Рано чи пізно про тебе забудуть всі. І я бачила, як вмирають Герої — вони купами, одне на одному, лежали в морзі Дніпра. А якби всі, кого чекали — повертались, то це було б занадто легко у цьому клятому світі. Як ж я тебе чекала", — написала Алла в пості.

Вона пообіцяла, що буде вічно тримати Євгена за руку, навіть якщо він вже загинув. Волонтерка також опублікувала фотографію, де тримає його.

Пост швидко був розповсюджений в Інтернет-мережі. Українці та іноземці поширили його понад 120 разів, поставили понад 420 лайки і написали десятки коментарів подяки герою і співчуття волонтерці.

Пост Алли Карпенко

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Закарпатті попрощалися з українською захисницею, яка воювала з 2014 року. У неї залишився син.