Війна — день 305: росіяни масово гинуть під Бахмутом і готують новий ракетний удар

Оперативно про головне 25 грудня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 305 днів. Окупанти стягують сили на Луганський напрямок і можуть спробувати провести атаку на Харківську область, тоді як ЗСУ покращили своє становище під Бахмутом, який уже кілька місяців перебуває в стані облоги. Не маючи змоги зламати українців на полі бою, окупанти вдаються до боягузливої тактики обстрілів цивільних об’єктів, через що страждають мирні жителі. Крім того, не виключено, що напередодні новорічних свят росія проведе ще одну масовану ракетну атаку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У ЗСУ повідомили, що зафіксували проліт Санта Клауса у повітряному просторі України.

"Повітряні Сили України вітають Santa1 та гарантують безпечний політ!", – повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

Інформація за 22 грудня доступна у звіті:Війна – день 302: історичний візит Зеленського до США та рекорд втрат росії в Україні .

З даними за 23 грудня можна ознайомитися у трансляції: "Війна день 303: ЗСУ б’ють по тилах і відбивають атаки окупантів".

Про те, що відбувалося 24 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 304: ворог зазнає втрат і посилює репресії на тимчасово окупованих територіях