Окупанти могли сповільнитись під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Атаки ворога відбиті у 15 населених пунктах

Російські окупанти могли сповільнитися під Бахмутом, але говорити про досягнення кульмінації наступу поки що рано. Війська ворога рухаються з меншою швидкістю і навіть більше, частина вагнерівців могли відтіснити назад.

Як повідомляють в ISW, за листопад та грудень ворог менше чинив наступів, ніж у жовтні. Російським окупантам, ймовірно, важко тримати темп наступу і вони можуть захотіти тактичної або оперативної паузи.

Окупанти продовжують наступати в районі Бахмута та Авдіївки, а також проводити контратаки на лінії Сватове — Кремінна. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога вдалося відбити в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

На півдні України російський спецназ може розвідувати дельту Дніпра, щоб вивчити українську оборону на правому березі.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Окупанти продовжують проводити контратаки, намагаючись відновити втрачені позиції на лінії Сватове — Кремінна. Бої йшли на захід і північний захід від Сватового, на північ і північний захід, на південь від Кремінної. Також українські війська продовжують завдавати ударів по тилових частинах рф.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині ворог настає в районі Бахмута, у тому числі йдуть бої на околицях самого міста. Російські окупанти продовжують заявляти про успіхи, але оцінка аналітиків показує, що ворог сповільнився. У районі Авдіївки також продовжуються атаки ворога. Бої йдуть у Мар’їнці.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На південному напрямку окупанти атак не проводили, обстрілювали населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Ворожий спецназ може розвідувати дельту Дніпра для вивчення української оборони.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії суспільство продовжує вимагати війни, все менше схиляючись до переговорів. Відомий російський шахіст Гарі Каспаров оцінив ситуацію в країні та сказав, що якщо Україна віддасть хоч частину своєї території, це буде не перемогою, а компромісом. Такий результат призведе до нової війни у майбутньому.