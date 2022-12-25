Окупанти могли сповільнитись під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні
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Атаки ворога відбиті у 15 населених пунктах
Російські окупанти могли сповільнитися під Бахмутом, але говорити про досягнення кульмінації наступу поки що рано. Війська ворога рухаються з меншою швидкістю і навіть більше, частина вагнерівців могли відтіснити назад.
Як повідомляють в ISW, за листопад та грудень ворог менше чинив наступів, ніж у жовтні. Російським окупантам, ймовірно, важко тримати темп наступу і вони можуть захотіти тактичної або оперативної паузи.
Окупанти продовжують наступати в районі Бахмута та Авдіївки, а також проводити контратаки на лінії Сватове — Кремінна. За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога вдалося відбити в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.
На півдні України російський спецназ може розвідувати дельту Дніпра, щоб вивчити українську оборону на правому березі.
Схід України
Окупанти продовжують проводити контратаки, намагаючись відновити втрачені позиції на лінії Сватове — Кремінна. Бої йшли на захід і північний захід від Сватового, на північ і північний захід, на південь від Кремінної. Також українські війська продовжують завдавати ударів по тилових частинах рф.
На Донеччині ворог настає в районі Бахмута, у тому числі йдуть бої на околицях самого міста. Російські окупанти продовжують заявляти про успіхи, але оцінка аналітиків показує, що ворог сповільнився. У районі Авдіївки також продовжуються атаки ворога. Бої йдуть у Мар’їнці.
Південь України
На південному напрямку окупанти атак не проводили, обстрілювали населені пункти. У Херсоні внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Ворожий спецназ може розвідувати дельту Дніпра для вивчення української оборони.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії суспільство продовжує вимагати війни, все менше схиляючись до переговорів. Відомий російський шахіст Гарі Каспаров оцінив ситуацію в країні та сказав, що якщо Україна віддасть хоч частину своєї території, це буде не перемогою, а компромісом. Такий результат призведе до нової війни у майбутньому.