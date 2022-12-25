Залишилося двоє синів: на війні загинув розробник культової гри (фото)

Єжов назавжди залишить слід у серцях сотень геймерів — його обличчя "носить" один із персонажів S.T.A.L.K.E.R.

Україна продовжує втрачати на кровопролитній війні цвіт нації. Слідом за вітчизняним режисером Олегом Бобалом на фронті за Україну віддав своє життя і український кіберспортсмен, один із розробників відомої в усьому світі гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов. Чоловіку було всього 38 років, він мав двох маленьких синів і саме заради їхнього майбутнього пішов захищати країну від окупантів.

Про смерть геймдизайнера повідомив його рідний брат В'ячеслав Єжов у Facebook. Він зазначив, що така втрата є величезним горем для всієї родини, яка безповоротно змінила весь світ.

"Батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем, — характеризує Володимира В'ячеслав. — Він говорив, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей".

Так Володимир Єжов виглядав у мирному житті

1 серпня Володимиру Єжову виповнилося 38 років. Він народився у Лубнах Полтавської області, навчався у Київському політехнічному інституті, освоївши спеціальість "системи автоматизованого керування". Зробив величезний внесок у розвиток комп'ютерних ігор, працюючи на компанію GSC Game World. Будучи геймдизайнером, він допомагав створювати героїв та світи у "Козаках", World of Battles: Morningstar, Sherlock Holmes: Devil's Daughter, культовій S.T.A.L.K.E.R. та багатьох інших шутерах. Також свого часу був кіберспортсменом.

Володимир Єжов на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення став добровольцем, захищав столицю. Згодом очолив підрозділ аеророзвідки 23-го батальону спецпризначення. На жаль, 22 грудня під час виконання бойового завдання під Бахмутом отримав серйозне поранення. У чоловіка залишилося двоє маленьких синів. Вічна пам'ять!

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на фронті заслуженого артиста України Сергія Шкварченка. Будучи танцівником за професією, після 24 лютого він взяв до рук зброю, аби захистити Україну.

Також ми писали про те, що своє життя за Батьківщину поклав і колишній політв'язень кремлівського режиму Геннадій Афанасьєв. У нього було досить насичене життя, за яке він встиг побачити немало горя.