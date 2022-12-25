Німецька артилерія на службі ЗСУ: чим особлива PzH 2000 (відео)

САУ використовує типові снаряди НАТО

Україна отримала трохи більше десятка німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Як і будь-яка артилерія, такі знаряддя потребують ремонту та обслуговування. Українські механіки пройшли курс у Литві з ремонту самохідних гаубиць. Він тривав два тижні.

Про це повідомляє "Мілітарний". Навчання проходило у місті Рукла. Такий курс є надзвичайно важливим, оскільки гаубиці в Україні використовуються максимально, випускаючи по 300 снарядів на день. Це серйозно зношує техніку і їй потрібний ремонт.

Але кожна така САУ є дуже ефективною зброєю проти російських окупантів. PzH 2000 недаремно іноді називають "королем артилерії". У гаубиці гармата 155мм, у боєкомплекті 60 снарядів. У САУ броньоване днище, а верхня частина із сталевої броні. Максимальна скорострільність 10 пострілів за хвилину. Максимальна дальність стрільби в 50 км, при використанні активно-реактивного снаряда збільшується до 67 км.

PzH 2000 використовує частину технологій, які українські військові вивчали поглиблено. Розігнати її можна до 60 км, що при вазі більш ніж 55 тонн дуже непогана швидкість, відзначають артилеристи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові так активно використовують артилерію на фронті через нестачу, що третина техніки знаходиться в ремонті постійно. Також Україні передають переважно зразки радянського озброєння, оскільки вони не вимагають додаткового навчання.