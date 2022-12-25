Є два сценарії: у Німеччині назвали дату можливого вторгнення з боку Білорусі

У Німеччині розглядають два сценарії розвитку подій

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що росія може вчинити повторний наступ на Україну у квітні 2023 року. Країна-агресор також розраховує на допомогу Білорусі у цьому.

Уряд Німеччини в Берліні має чітке уявлення про те, як росія діятиме в Україні в новому році. На його думку, навесні окупанти можуть спробувати наступати на Донбас, а також бити на заході України. Про це повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що є два можливі сценарії розвитку подій у новому році:

Росії використовуватиме білоруські війська як відволікаючий фактор і загрозу під час наступу. У випадку, якщо вони опиняться на кордоні з Україною, нашим захисникам доведеться розділитись, щоб відобразити можливе вторгнення з півночі. Однак німецькі аналітики вважають, що лукашенко найімовірніше не втручатиметься у війну, а лише може розгорнути армію для загрозливих жестів. Метою російського наступу, згідно з першим сценарієм, буде встановлення повного контролю над Донбасом.

за другим сценарієм білоруська армія може бути вирішальною силою в цій війні. Однак, це вважається малоймовірним. Аналітики зазначають, що за таким сценарієм війська лукашенка підуть у бік Києва, а російські загарбники наступлять через Донбас. Якщо путінській армії вдасться просунутися захід України, війська можуть перекрити західні поставки. Для такої стратегії путін буде необхідно провести загальну мобілізацію, оскільки його армія значно ослабла під час війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що радник Офісу президента України Олексій Арестович дав прогноз щодо того, чи наважиться росія на повторний наступ.