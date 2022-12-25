Розрив все менше: експерт порівняв військову міць України та росії

росія є основним "постачальником" важкого озброєння в Україні

Розрив у військовій могутності між Україною та росією поступово скорочується. У той час як наша країна отримує допомогу від союзників, рф зазнає великих втрат у техніці та живій силі та продовжує "постачати" трофеї нашій армії.

У своєму мікроблозі Twitter військовий аналітик Володимир Даценко опублікував нову інфографіку, в якій він, спираючись на інформацію з відкритих джерел, порівняв військову міць України та росії станом на грудень.

Інфографіка. Володимир Даценко

За його словами, росія втретє змінила свою тактику у війні проти України. Раніше окупанти робили ставку на важку бронетехніку та стрімкі прориви. А зараз загарбники використовують для атак групи бронетехніки та піхоти.

Інфографіка. Володимир Даценко

Даценко зазначив, що Україна зараз використовує у наступі набагато більше бронетехніки. Відсутність достатньої кількості танків змушує використовувати легшу техніку, але це набагато ефективніше, ніж атака силами лише піхоти.

"росія є основним "постачальником" важкого озброєння в Україну (принаймні танків та бронетехніки)", — зазначив Даценко.

В інфографіці зазначається, що російських танків Україна "отримала" більше, ніж решту. Загалом їх зараз у наших військових 386. А артилерійських систем у ЗСУ завдяки російському "ленд-лізу" 167.

Інфографіка. Володимир Даценко

Аналітик також підкреслив, що в росії закінчуються дефіцитні далекобійні снаряди, розраховані на дальність більш як 20 км. Ймовірно зараз Україна домінує на дистанціях 20-80 км. Але постачання 155-мм снарядів та GMLRS обмежені. А нашій країні потрібні далекобійні системи та снаряди, щоб зруйнувати логістику росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна отримала трохи більше десятка німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 року.