Суперсила українців: мешканці Херсона вишикувалися у величезні черги для здачі крові постраждалим від російського обстрілу (фото)

Херсонці готові впродовж цілого дня стояти у черзі, щоб допомогти пораненим

Незважаючи на підлий обстріл Херсона, який забрав життя 8 мирних громадян, херсонці вкотре продемонстрували свою незламність. Десятки городян вишикувалися у довгу чергу, щоби допомога своїм землякам.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook, 25 грудня багато жителів Херсона вишикувалися в черги до центрів здачі крові та опублікували відповідне фото.

"Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста", — прокоментував фотографію Кирило Тимошенко.

Чиновник зазначив, що наші співгромадяни готові впродовж цілого дня стояти у черзі, щоб допомогти пораненим. У цьому, на думку Тимошенко, є суперсила українців.

"Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!", — додав заступник голови ОПУ.

Також фотографіями із Херсона поділився і офіцер Армії оборони Ізраїлю військовий аналітик Ігаль Левін.

Нагадаємо, що вранці 24 грудня окупанти вдарили по самому центру Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджено велику кількість будівель та авто. Кількість постраждалих зараз вже перевищила два десятки людей.

Раніше ми писали про те, що голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім оцінив шанси повторного наступу Росії на Херсон.