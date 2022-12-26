росія програла все, що могла: Зеленський звернувся із попередженням до українців

Ворог намагається компенсувати свої програші зловтіхою пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні

До настання нового, 2023 року залишилося кілька днів, і російський ворог, швидше за все, спробує використати цей час для заподіяння максимальної шкоди нашій країні.

Такою думкою президент Зеленський поділився у зверненні за підсумками 305 дня війни.

Залишилося кілька днів цього року. І ми повинні усвідомлювати, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. росія програла все, що могла цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці", — вважає глава Української держави.

Висловивши впевненість у тому, що темрява не завадить нам призводити окупантів до їхніх нових поразок, Володимир Зеленський звернувся до українців із проханням-попередженням бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Будь ласка, у ці дні прислухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисячі пунктів. Подбайте, будь ласка,, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному, нас не здолати. Нехай завжди так і буде! І так і буде, я певен! ", — сказав президент України.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, розповівши про "найпотужнішу зброю", яка має наш народ.