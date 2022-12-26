Ворог атакував у двох областях: актуальні карти боїв в Україні

Ворог використовує різноманітну зброю, включаючи РСЗВ та міномети, для обстрілів

Російські окупанти продовжують атаки на різних напрямках. Окрім постійних обстрілів, вони атакували у двох українських областях.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ атаки відбиті у Донецькій та Луганській областях. Ворог намагався прорватися в районі лінії Сватове — Кремінна, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На півдні не вщухають обстріли. Росіяни гатять по правобережжю Дніпра.

Схід України

На Луганщині відбити атаки ворога вдалося в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка. Ворог гатив з мінометів, артилерії, тож постраждали також райони населених пунктів Харківської області, як біля кордону, так і на Куп'янському напрямку (бік Сватового). В районі Лиману також не вщухала канонада.

Карта боїв в Луганській області/ Основа - мапа deepstatemap

В Донецькій області ворог активно атакує і обстрілює Бахмутський та Авдіївський напрямки. Атаки ворога навколо Бахмута були спрямовані на північний схід від міста — Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, на сам Бахмут, та на південь — Курдюмівка. Напади були відбиті. На Авдіївському напрямку бої точилися в Майорську, Водяному, Красногорівці і Мар’їнці. Ворог також обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Також під вогнем ворога частина Донеччини, що межує з Запорізькою областю — район Вугледару.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує обстріли в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській області. На Херсонщіні ворог гатив з артилерії по населених пунктах на правому березі Дніпра, включаючи Херсон.

Карта окупації Херсонської області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Луганщіні українські військові просунулися та перекрили окупантам трасу на Кремінну. Також повідомлялося, що в росії чергова "бавовна" на військовому аеродромі "Енгельс" в Саратівській області.