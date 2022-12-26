Ворог атакував у двох областях: актуальні карти боїв в Україні
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Ворог використовує різноманітну зброю, включаючи РСЗВ та міномети, для обстрілів
Російські окупанти продовжують атаки на різних напрямках. Окрім постійних обстрілів, вони атакували у двох українських областях.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ атаки відбиті у Донецькій та Луганській областях. Ворог намагався прорватися в районі лінії Сватове — Кремінна, на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
На півдні не вщухають обстріли. Росіяни гатять по правобережжю Дніпра.
Схід України
На Луганщині відбити атаки ворога вдалося в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка. Ворог гатив з мінометів, артилерії, тож постраждали також райони населених пунктів Харківської області, як біля кордону, так і на Куп'янському напрямку (бік Сватового). В районі Лиману також не вщухала канонада.
В Донецькій області ворог активно атакує і обстрілює Бахмутський та Авдіївський напрямки. Атаки ворога навколо Бахмута були спрямовані на північний схід від міста — Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, на сам Бахмут, та на південь — Курдюмівка. Напади були відбиті. На Авдіївському напрямку бої точилися в Майорську, Водяному, Красногорівці і Мар’їнці. Ворог також обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Також під вогнем ворога частина Донеччини, що межує з Запорізькою областю — район Вугледару.
Південь України
Ворог продовжує обстріли в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській області. На Херсонщіні ворог гатив з артилерії по населених пунктах на правому березі Дніпра, включаючи Херсон.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Луганщіні українські військові просунулися та перекрили окупантам трасу на Кремінну. Також повідомлялося, що в росії чергова "бавовна" на військовому аеродромі "Енгельс" в Саратівській області.