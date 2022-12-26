Без сили нічого не буде: Буданов відкрив, як Україна поверне Крим

Хоча у західних ЗМІ все частіше зустрічаються тези про повернення до кордонів 23 лютого 2022 року, Україна поверне все, — впевнений Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов продовжує наполягати на тому, що Крим зможе повернутися до України вже влітку 2023 року, незважаючи на скептицизм західних аналітиків.

Про це він знову висловився в інтерв’ю LIGA.net.

Буданов пояснив, чому він ледь не єдиний в Україні прогнозує повернення Криму вже в середині 2023 року: "Я є керівником військової розвідки і головою комітету з розвідки [при президенті]. Я спираюся на дані та аналітику, які у нас є. А хто може знати відповіді на глобальні питання, окрім розвідки?"

Він нагадує, що Україна має міжнародно визнані кордони 1991 року, які включають і Донбас, і Крим, — і повернуться усі втрачені території.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", — наголошує голова ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Кирило Буданов розповідав, чи варто побоюватися вторгнення з Білорусі.