росія збирає сили на двох напрямках: Буданов розповів, чого чекати взимку

Про свої успіхи та очікування близького результату росіяни марять уже пів року, але опір українських воїнів зводить нанівець їхні заяви

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмут, а також концентрують свої сили на двох напрямках — на північ від Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але реальної можливості чогось досягти до них нема.

Про це в інтерв’ю "LIGA.net" розповів голова ГУР України Кирило Буданов. Відповідаючи на запитання, чого українським військовим чекати выд ворога взимку, глава розвідки заявив, що найближчим часом не очікується серйозної зміни ситуації. Серед причин він назвав те, що росія у безвиході.

Бахмут він виділив як єдине місце активного наступу, але особливих успіхів у росіян нема. Українські військові продовжують утримувати лінію фронту, попри всі зусилля ворога. Вже пів року (з кінця серпня) окупанти заявляють, що Бахмут майже взятий, але цього досі не сталося.

Лінія фронту у районі Бахмута

Частина Запорізької області під окупацією

На північ від Бахмута і в напрямку Запоріжжя ворог намагається концентрувати сили. Буданов зазначає, що в ГУР не бачать реальної можливості для росіян. Вони вже намагалися зробити кілька локальних спроб наступати, але їх було виявлено заздалегідь. Навіть нова порція мобілізованих не зможе нічого змінити кардинально.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що відбувається на лінії фронту на найбільш активних напрямках Сватове — Кремінна, Бахмут та Авдіївка. Українські військові могли просунутися на Луганщині.