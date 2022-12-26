Чому росія пригальмувала ракетні удари: Буданов розкрив проблему ворога

Очільник ГУР переконаний, що ракет у рф залишилося максимум на два-три масовані удари

російська федерація суттєво зменшила інтенсивність атак, адже на масовані удари по Україні вона витратила майже всі ракети. Водночас виготовити новий арсенал боєприпасів, який міг би покрити ці витрати промисловість рф поки не здатна.

Про це у своєму інтерв'ю для видання Ліга.net розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, коментуючи питання журналіста щодо кількості ракет, які залишилися у росіян і можливостей рф завдавати масовані удари по мирних містах інфраструктурі країни.

"Кількість ракет, що залишилася, — якщо взяти суто математично їх розрахунки — вистачить з їх інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І, в принципі, вони закінчаться взагалі", — пояснив він.

За його словами інтенсивність ракетних атак росії по критичній інфраструктурі стала значно меншою, адже промисловість рф не здатна оперативно покрити ту кількість швидкоплинного арсеналу боєприпасів, який вони витрачають, мовляв, попри всі спроби, це просто нереально.

Що стосується інформації щодо нібито переналаштувати виробництво нових ракет, збільшивши річний випуск у кілька разів, то головний розвідник країни її підтверджувати не береться.

"Я пам'ятаю, що вони мріють вийти на виробництво 20 за місяць ракет "Калібр" морського базування. Порахуйте скільки потрібно працювати, щоб забезпечити єдиний залп. Так, у залпі йдуть і Х-101, і Х-555, і "Калібр". Але вам статистика – рахуйте. "Іскандери" майже не виробляються", — сказав він.

Очільник ГУР також додав, що росія дуже сильно береже ракети типу "Кинджал", адже їх кількість вкрай обмежена, а виготовлення майже неможливе. Для порівняння він навів російські "Іскандери", який на балансі рф налічується понад 900 штук напротивагу 47 "Кинджалам".

"Майже неможливо їх зараз виробляти. Вони не можуть дістати багато комплектуючих через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює та збільшує термін доставки цих частин. А деякі вони, попри все, так і не можуть дістати", — дав він пояснення.

На запитання щодо заяв російської сторони про посилення співпраці з Іраном, Буданов зазначив, що суттєвим впливом на російсько-українську війну вона не відзначиться.

"Усі вже бачили і чули ці літаючі "мопеди". Хтось, може, навіть відчув на собі. Ці дрони були передані. Чи підуть вони далі (до ракет — ред.) – питання відкрите. Усі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, із яким вони звикли нормально спілкуватися. Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються купити у них боєприпаси та хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Однак жодної ракети Іран так і не передав", — додав очільник ГУР.

Що стосується співпраці росіян із Китаєм, то на думку Буданова, передавати озброєння, яке буде залучене до війни в Україні, Пекін точно не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував питання щодо подальшої деокупації кримського півострова.