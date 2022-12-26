Коли чекати на нові провокації росії: військовий експерт назвав можливу дату

Наближається дата, яку в кремлі вважають важливою

Військовий експерт оцінив загрозу російських провокацій на новорічні свята та інші важливі для країни-агресора дати. Стало відомо, до чого можна готуватись Україні.

Полковник запасу СБУ Михайло Притула у коментарі телеканалу "Київ" заявив, що путін переживає розвал СРСР, як власну трагедію і тому на честь 100-річчя (30 грудня) с дня його створення від російського диктатора можна очікувати на якусь провокацію.

"Він (путін — Ред.) відзначатиме 100 років покійному Радянському Союзу. Його крах для нього велика трагедія. Він готується якось відзначати цю дату. Тому в будь-якому випадку він буде якусь мерзоту робити для України та інших країн... Він сам декларував, що це (розвал СРСР — Ред.) для нього велика трагедія. Особиста чомусь", — вважає Притула.

Також військовий експерт припустив, як саме путін "відзначатиме" цю дату і до чого можна готуватися Україні.

"Може пускатиме ракети 30 грудня, може щось підпише з лукашенком. Може навіть із януковичем щось підпише. Це вже його збочення, тут ми з цим нічого не зробимо", — каже Притула.

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