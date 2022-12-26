"Хочуть кінця миру": лавров різко вколов США через допомогу Україні

У рф переконані, що Штати роблять усе можливе, аби "придушити" об'єктивне формування багатополярного миру

Глава міністерства закордонних справ росії сергій лавров, який останнім часом дуже часто говорить про ймовірність поновлення мирних переговорів, зробив чергову абсурдну заяву на адресу Вашингтона. Зокрема, за словами путінського поплічника, Сполучені Штати Америки своїм нібито домінуванням (над Україною -ред.) хочуть спровокувати настання "кінця історії", проте це неможливо.

Як пишуть росЗМІ, про це він сказав під час робочої зустрічі з керівниками прокремлівських видань, зазначивши, що зупинити формування росією багатополярного миру Штатам не вдасться.

"Сполучені Штати проводять політику, спрямовану на встановлення "кінця історії" та їх повного домінування, але хід історії та формування багатополярного миру зупинити неможливо", — заявив він.

Крім того, згадавши слова політолога та філософа Френсіса Фукуями про "кінець історії" та встановлення повного домінування ліберальної ідеології, представник російського відомства додав, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб "кінець історії" відбувся не просто в роботах політичних аналітиків і політологів, а й у реальному житті.

"Все, що ми бачимо зараз у Європі у найширшому її розумінні, все, що ми бачимо на інших континентах, де від кожної держави американські гінці вимагають зайняти антиросійську позицію, приєднатися до санкцій, не спілкуватися з російськими представниками, — це все відображення тієї самої спроби все-таки встановити кінець історії, встановити остаточне, безповоротне домінування того золотого мільярда", — додав очільник російського мзс.

Водночас лавров пояснив, що російська сторона сприймає такі "потуги" Вашингтона як антиісторичні дії, що покликані припинити і "придушити" об'єктивне формування багатополярного миру.

"Хід історії зупинити неможливо, кінця в історії не буває і не буде, тому що людство вже не раз проходило через спроби підпорядкувати його з боку тієї чи іншої сили, яка намірилася диктувати всім усе і вся", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр закордонних справ росії сергій лавров після своїх натяків щодо бажання росії поновити мирні переговори з Україною, виправдався, раптово заявивши, що москва нібито ніколи не просила Київ повернутися до діалогу.