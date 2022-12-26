Чи вручають українцям повістки не за місцем реєстрації: у ЗСУ дали чітку відповідь

Для чоловіків, які переїхали до іншого регіону, існують певні правила

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальна мобілізація, а це означає, що чоловіки призовного віку можуть отримати повістку на військову службу. "Телеграф" розібрався, чи можуть чоловікові вручити повістку не за місцем його реєстрації.

Так, військовозобов’язаним поза регіоном їх реєстрації, якщо перебування особи там має короткостроковий характер, повістки вручати не повинні. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, повідомляє 24 канал.

За його словами, у разі, якщо чоловік на довгий час виїжджати до іншого регіону, йому необхідно знятися з військового обліку та стати на новому місці. Якщо чоловік прибув до іншої області у відрядження, він повинен мати при собі документи, які б підтверджували цей факт.

"Представники центру комплектування в одній області не мають повноважень для того, щоб направити людину на проходження будь-яких дій у центрі комплектування в іншій області", — сказав Горбач.

Він також наголосив, що у разі, якщо з’ясується, що чоловік переїхав і не став на військовий облік, його облікові дані можуть уточнити та запросити для постановки на облік.

"Якщо справді на день поїхав до батьків, наприклад, і повертається чи навпаки, то я не думаю, що йому вручать повістку. Якщо вручать, це буде не зовсім правильно. Але ця ситуація часто перебільшена", — пояснив Горбач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можуть чоловікам в Україні вручати повістки співробітники поліції.