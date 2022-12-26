Побудувати тисячі лікарень або ще одні єгипетські піраміди: що могли б зробити 100 тисяч утилізованих в Україні росіян

Що могли б зробити 100 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні.

За даними Генерального штабу Збройних сил, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу. І на 306-й день повномасштабного російського вторгнення до України вже загинуло 102 600 окупантів.

І щоб краще осягнути цифру 100 000, давайте уявимо, що вони не пішли б на війну, а будували і розвивали свою країну.

Ці сто тисяч молодих, літніх, освічених і не дуже людей могли б:

збудувати 67 "Титаніків";

звести 333 Ейфелеві вежі;

збудувати 8 найвищих хмарочосів у світі на кшталт "Бурдж-Халіфа";

наново збудувати єгипетські піраміди;

посадити цілий ліс;

вирити ще один "Біломорканал";

заасфальтувати за 1 день 102 тисячі кілометрів доріг;

побудувати 4000 будинків, лікарень і дитсадків.

Але замість цього всього вони загинули і перетворились на 8 000 тонн добрива для українських земель.

Що могли б зробити 100 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні

Слід також зазначити, що за 10 місяців росія втратила в Україні вже понад три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Сама росія про свої втрати говорить вкрай неохоче. У вересні міністр оборони рф сергій шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих.

Крім того, в міноборони рф заявили про наміри збільшити чисельність збройних сил росії. Що свідчить про те, що ще не одна тисяча російських солдат загине в Україні.

Щодо фінансів, то рф вже витратила на війну десятки мільярдів доларів. І в наступному році "рахунок за війну" може стати надто високим.