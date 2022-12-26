Рус

Побудувати тисячі лікарень або ще одні єгипетські піраміди: що могли б зробити 100 тисяч утилізованих в Україні росіян

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
Читать на русском
Автор
В Україні загинули понад 100 тисяч російських військових Новина оновлена 26 грудня 2022, 15:34
В Україні загинули понад 100 тисяч російських військових. Фото Скріншот відео

Що могли б зробити 100 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні.

За даними Генерального штабу Збройних сил, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу. І на 306-й день повномасштабного російського вторгнення до України вже загинуло 102 600 окупантів.

І щоб краще осягнути цифру 100 000, давайте уявимо, що вони не пішли б на війну, а будували і розвивали свою країну.

Ці сто тисяч молодих, літніх, освічених і не дуже людей могли б:

  • збудувати 67 "Титаніків";
  • звести 333 Ейфелеві вежі;
  • збудувати 8 найвищих хмарочосів у світі на кшталт "Бурдж-Халіфа";
  • наново збудувати єгипетські піраміди;
  • посадити цілий ліс;
  • вирити ще один "Біломорканал";
  • заасфальтувати за 1 день 102 тисячі кілометрів доріг;
  • побудувати 4000 будинків, лікарень і дитсадків.

Але замість цього всього вони загинули і перетворились на 8 000 тонн добрива для українських земель.

Що могли б зробити 100 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні
Що могли б зробити 100 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні

Слід також зазначити, що за 10 місяців росія втратила в Україні вже понад три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Сама росія про свої втрати говорить вкрай неохоче. У вересні міністр оборони рф сергій шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих.

Крім того, в міноборони рф заявили про наміри збільшити чисельність збройних сил росії. Що свідчить про те, що ще не одна тисяча російських солдат загине в Україні.

Щодо фінансів, то рф вже витратила на війну десятки мільярдів доларів. І в наступному році "рахунок за війну" може стати надто високим.

Теги:
#Втрати #Росія #ЗСУ