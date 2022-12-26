На кордоні не пропускають дрони для ЗСУ: волонтери обурені діями влади

В Україні дрони — це товари подвійного призначення

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що до нашої країни не пропускають дрони, які його фонд закупив для ЗСУ. Повідомляється, що також зупинено й інші постачання.

Так, згідно з повідомленням Бутусова, яке він опублікував на своїй сторінці у Facebook, в Україні заблокували ввезення квадрокоптерів, оснащених тепловізорами, придбаними за кордоном для батальйону Свобода 4-ї бригади Нацгвардії.

"Зупинено на кордоні, так само зупинено й інші постачання", — зазначає журналіст.

Водночас, за словами Бутусова, в Україні нібито можна без проблем домовиться з контрабандистами і "за ціною відсотків на 30 дорожче купувати дрони в Україні без цих офіційних погоджень взагалі". У зв’язку з цим журналіст закликав владу звернути увагу на цю ситуацію. Адже, як зазначається у пості, дрони у повітрі — це чиєсь життя на землі.

Варто зазначити, що це повідомлення Бутусов опублікував у відповідь на посаду воїна та волонтера Марії Берлінської, яка заявила, що Держслужба експортного контролю гальмує завезення дронів для ЗСУ. За її словами, у вересні волонтери везли чергову велику партію дронів (понад 500) моделі DJI Mavic 3 для фронту, проте на кордоні України та Польщі не поспішали оформляти вантаж. Справа в тому, що дрони в нашій країні вважаються товарами подвійного призначення.

"Ми поцікавилися у колег з інших волонтерських організацій, у всіх виявилася подібна ситуація — польська сторона повільно і неохоче відпускає дрони в Україну, призначаючи додаткові перевірки — чи ці дрони подвійного призначення", — зазначила волонтер.

За словами Берлінської, її команда надала полякам усі необхідні документи, а юристи ретельно проаналізували польське та європейське законодавство.

"Так, ви маєте рацію," – сказали поляки у неформальній розмові. "Ці дрони справді не вважаються предметами подвійного призначення. Це цивільні дрони у законодавстві як у США, так і у нас у ЄС. Але є одна проблема – у вас в Україні вони є предметами подвійного призначення. Тому ми вирішили провести додаткові перевірки", — зауважила Берлінська.

Також на своїй сторінці у Facebook волонтер зажадала від держави:

ДСЕК має припинити визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. (як це є в ЄС та США). Після цього для волонтерів зникне потреба бігати шукати гарантійні листи; Окремою постановою Кабінету Міністрів на момент дії військового стану знімається мито та ПДВ на цей товар; Дати оцінку діям людини, яка місяцями уповільнювала процес передачі дронів на фронт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські волонтери "друкують" безпілотники для армії на 3D-принтері.