Росіяни збирають сили: у ЗСУ оцінили ризики наступу на Запоріжжя

Противник намагається перевірити оборону ЗСУ на міцність

У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі спостерігається постійний рух російських військ. А на певних ділянках області противник збирає сили.

Так, за даними керівника об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Євгена Єріна, який він висловив в ефірі національного телемарафону, наразі значного посилення військ росії на Запорізькому напрямку поки що не спостерігалося загалом, при цьому на певних ділянках ворог збирає сили, які можна розцінювати як потенційно наступальні.

"Водночас, поки конкретного напрямку чи ділянки ворог не вибрав. Він час від часу змінює позиції, тому що це — демонстраційні сили або просто підготовка до наступу, поки що важко сказати", — зазначив Єрин.

З приводу того, чи найближчим часом можлива спроба російських військ піти в атаку з метою окупації міста Запоріжжя, Євген Єрин заявив, що наразі таких намірів і можливостей противника не спостерігається.

"Водночас йдуть регулярно дії невеликих підрозділів, диверсійно-розвідувальних груп, які час від часу намагаються перевірити нашу оборону на міцність. Але разом з тим усі ці спроби локалізуються, противник із втратами відходить або знищується", — пояснив спікер.

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