Херсон під постійним прицілом диверсантів: у ЗСУ розповіли про ситуацію на правому березі Дніпра

Окупантам не вдається досягти своїх цілей

Російські диверсанти регулярно намагаються прорватися на правий берег Дніпра в районі Херсона, проте українські військові не дають їм реалізувати своїх цілей.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин голова об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, подібні ДРГ регулярно виявляються та знищуються.

"Такі групи при виявленні негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитися, не дають розгорнути свою діяльність на цьому напрямі", — сказав він.

Єрін додав, що ЗСУ роблять все необхідне, щоб не дозволити ворогові прорватися на цьому напрямі. До цього відноситься створення мінних загороджень та проведення постійного спостереження. Тим часом артилерія та авіації будь-якої миті готові відпрацювати по російських диверсантах, як тільки вони будуть виявлені.

Як повідомлялося раніше, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував чутки про те, що Кремінна вже перебуває під контролем ЗСУ, а також описав ситуацію на цьому напрямі.