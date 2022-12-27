Стягують усі сили: окупантам поставили нові часові рамки на захоплення Донеччини

На Бахмутському напрямку фіксується найбільша кількість техніки та озброєння росіян

Окупаційна армія поставила завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця календарного року, проте успіху вони досягти не зможуть.

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону українських новин, зараз саме на напрямі Бахмута сфокусовано найбільшу кількість російської техніки та солдатів.

"Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на межі Донецької області", — сказала вона.

При цьому, за словами Маляр, окупанти не можуть утримати лінію фронту, а ними обирають окремі ділянки, де фокусують максимальні зусилля.

Вона звернула увагу на те, що українські військові продовжують героїчно утримувати Бахмут і завдавати серйозних збитків ворогам, через що ті не можуть просуватися далі. Тепер росіяни намагаються оточити місто, проте й це їм не виходить.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається "важкою та болісною", а окупанти витрачають на цьому напрямі всі свої ресурси, щоб досягти хоч якогось просування.