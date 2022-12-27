"Дуже "смачні" результати": ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах на півдні

Цієї ночі було відпрацювання по російськими окупантами на півдні, і це вже не "комари"

Вночі 27 грудня Сили оборони завдали ударів по російських загарбниках, які знаходяться на тимчасово окупованій частині Херсонської області, на лівому березі Дніпра.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, у ніч на 27 грудня знову працювала реактивна та важка артилерія загарбників. Однак вони вже встигли відчути відповідь українських захисників на обстріл.

"Ворог маневрує. Вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Зараз ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже "смачні", і ви про них почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не "комари", це вже суттєвіше", — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти маневрують на лівому березі Дніпра і продовжують вогневий терор Правобережжя. Вони обстрілюють мирне населення, а також об’єкти інфраструктури Херсонської області та Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по Херсону. Внаслідок атаки загинуло 11 мирних людей, 64 дістали поранення, 18 з них — тяжкі.