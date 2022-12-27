росія готується до нової атаки: українські військові розповіли, якою вона може бути

Наступна атака по Україні необов’язково буде масованою

Російські окупанти, ймовірно, готуються до здійснення нової масованої ракетної атаки українськими містами. Однак цього разу вона може відрізнятись від тих, що загарбники робили раніше і не виключено, що це буде не масований удар.

Зазвичай росіяни атакують Україну або ракетами або дронами. Українські військові не відкидають, що наступний обстріл нашої країни може бути комбінованим. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Підготовка стратегічної тактичної авіації теж є, але все ж таки пам’ятаємо, що тактика ворога може змінюватися. Необов’язково це буде масова ракетна атака, вона може бути й комбінованою", — зазначила Гуменюк.

За її словами, загарбники вже тривалий час не виводили в море ракетоносіїв. Нині ж на бойовому чергуванні перебувають три — дві з яких підводні із загальним залпом 16 ракет типу "Калібр".

Крім того, за її словами, росія отримала нову партію дронів і вже почала їх застосувати для атак по Україні. При цьому окупанти почали використовувати їх для інших цілей.

Гуменюк не виключає, що окупанти спробують зіпсувати українцям свята, а тому громадяни мають бути максимально обережними у ці дні. Наші військові, своєю чергою, зроблять усе можливе, щоб завадити цьому загарбникам.

"Потрібно бути до цього готовими, налаштованими, усвідомлювати ситуацію. І пам’ятати, що Сили оборони зі свого боку зроблять все, щоб максимально ефективно перешкодити ворогові в цьому", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що полковник запасу СБУ Михайло Притула спрогнозував, коли від росіян можна чекати на нові провокації.