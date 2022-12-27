Зброя елітних частин: італійські міномети допомагають ЗСУ захищати Бахмут

Зброя з Італії допомагає ЗСУ у боях під Бахмутом

Італійський міномет калібру 120 мм Mod 63 допомагає ЗСУ захищати Бахмут від російських окупантів, накриваючи піхоту супротивника, при цьому відрізняючись зручністю, маневреністю та невисокою вагою.

Як повідомляє Військове телебачення України, Італія передала партію мінометів та снарядів з ним, хоча в принципі можна використовувати будь-які 120-мм міни, що спрощує постачання боєприпасів даних мінометів і робить їх універсальною артилерією.

Як пояснюють бійці, які сьогодні використовують цю зброю під Бахмутом, італійський міномет легший за свої аналоги майже вдвічі і перенести його можна вчотирьох по одній деталі – опорна плита, труба міномета тощо. При цьому на кожного бійця припадатиме деталь максимум до 40 кг вагою, що робить зміну позиції швидкою та зручною, особливо на авто.

120 мм міномет Mod 63

За італійськими даними, свого часу міномет був прийнятий на озброєння альпійських стрільців – елітних підрозділів Збройних сил Італії та призначався для ведення бойових дій у горах, тому він легший за свої аналоги для звичайних піхотних частин.

Добре навчений розрахунок міномета може робити з нього до 10 пострілів за хвилину, а дальність польоту міни – трохи більше 6 км. Восени ці міномети отримала 14-а окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, що під Бахмутом також працюють німецькі міномети Panzermörser, завдяки унікальному боєприпасу, здатні іноді замінити РСЗВ HIMARS.