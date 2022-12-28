Війна — день 308: окупанти "тиснуть" на Донбасі і готують новий удар по Україні

Оперативно про головне 28 грудня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 308 днів. Окупанти продовжують "тиснути" на Бахмутському та Луганському напрямках і зосереджують сили в Запорізькій області, проте українські захисники завдають серйозних ударів по російських позиціях на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Тим часом у ЗСУ попереджають, що загарбники готують черговий масований удар по Україні, проте цього разу він може відрізнятись від попередніх.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що на українців чекає важка зима, проте країни G7 робитимуть все можливе, щоб підтримати роботу її енергетичної інфраструктури

00:00 росія заборонила експортувати нафту до країн, які ввели ціну. Відповідний документ набуде чинності з 1 лютого 2023 року та діятиме до 1 липня.

Про те, що відбувалося 25 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 305: росіяни масово гинуть під Бахмутом і готують новий ракетний удар

Інформація за 26 грудня доступна у зведенні: Війна — день 306: "бавовна" під Саратовом та нові прогнози Буданова.

З даними за 27 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 307: просування ЗСУ на Луганщині, важка ситуація під Бахмутом.