Ситуація зміниться навесні: в Україні дали невтішний прогноз для російських дронів

Дрони літатимуть на 10 км углиб позицій ворога

Ситуація на фронті зміниться на початку весни 2023 року на користь України. Російські дрони-камікадзе рідше долітатимуть до цілей.

Про це в інтерв’ю AP News розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, в Україні мають намір розробити бойові безпілотники, які збиватимуть дрони, які росія отримує від Ірану. На сьогоднішній день закуплено 1,4 тисячі БПЛА, більшість яких призначена для розвідки позицій ворога.

"І наступний етап, коли ми вже більш-менш оснащені розвідувальними безпілотниками, це ударні безпілотники. Це як дрони, що вибухають, так і безпілотники, що летять на відстань від трьох до десяти кілометрів і вражають цілі", — розповів Федоров.

Він додав, що російсько-іранські дрони рідше долітатимуть до цілей вже в лютому-березні 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, що ЗСУ отримали від волонтерів таємну "ядерну зброю". Росіяни сильно переживають із цього приводу.