Фейгін розповів, чому Арестович дає менше прогнозів щодо війни

Що обмежує Арестовича у нових прогнозах

Відомий своїми позитивними прогнозами щодо війни в Україні Олексій Арестович став помітно рідше висловлюватися про те, що відбувається, і на те є причина.

За словами російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, який практично щодня спілкується з радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем, менш часті та більш обтікаємі прогнози останнього пов’язані з тим, що нині відбувається менше подій на фронті. Про це він заявив в інтерв’ю "Орестократії".

"Коментувати дуже легко, коли йдуть галопом події. У цього з’являється зміст. Зараз таки зимова пауза, про яку так довго говорили", — говорить Фейгін.

З іншого боку, додав правозахисник, наразі відбувається такий етап, коли військове командування та керівництво України не може собі дозволити надто багато давати інформації з цього приводу.

"Безумовно Арестович у цих умовах обмежений зобов’язаннями пов’язаними з його громадським заняттям як радник ОП. Він обмежений у наданні цієї інформації", — Фейгін.

При цьому Марк Фейгін підкреслив, що цей "затишок" є лише проміжком між подіями і, що очікуючми від Арестовича нової інформації та прогнозів, необхідно дочекатися, коли почнуться нові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марк Фейгін зробив прогноз з приводу того, що може змусити путі піти на поступки.

Також ми повідомляли про те, чи очевидні для росіян помилки російського диктатора путіну.