Конкуренти "вагнерівців": на війні в Україні помітили ще одну ПВК — що про неї відомо

ПВК "Патріот" пов’язують із сергієм шойгу

На війну в Україну було спрямовано ще одну ПВК, яка конкурує з групою "Вагнера". Найманців помітили на Вугледарському напрямі.

Так, згідно з заявою спікера Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергія Череватого, яку він озвучив в ефірі національного телемарафону, на фронті була помічена ПВК "Патріот", яку пов’язують із міністром оборони росії сергієм Шойгу.

"У районі Степового на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже з’явилася, окрім ЧКВ "Вагнера", ПВК "Патріот", яка афілійована з чинним міністром оборони окупанта шойгу. Очевидно, що вони підтягують усе боєздатне, щоб досягти хоч якогось результату", — повідомив Череватий.

Військовий зазначив, що ці найманці конкурують із відомою ПВК "Вагнера", підконтрольною російському олігарху Євгену Пригожину.

"Вони конкуренти, скажімо так. Як це буде на полі бою? Вони поки що на різних театрах воєнних дій. Бахмут — це зараз в основному театр воєнних дій, де діє ПВК "Вагнера". І ось ми спостерігаємо, що з’являється на напрямі Вугледара інша ПВК. Я так розумію, що прямої такої жорсткої взаємодії між ними немає, вони більш-менш автономно діють. Так само, як і ті ж кадировці", — пояснив спікер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, після того, як стало відомо, що ПВК "Вагнера" хоче вербувати у свої лави зеків не лише чоловічої статі.

Також ми повідомляли про те, що президент США Джо Байден ударив по ПВК "Вагнер" за звірства в Україні.