Число вражає: скільки російських дронів та ракет збила ППО України з початку осені

Багато ракет росії вже використано у війні проти України

У ЗСУ розповіли, скільки з початку осені українській ППО вдалося знищити ворожих ракет та дронів. Підрахунок провадився з 11 вересня 2022 року.

Так, за даними спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, які він озвучив в ефірі національного телемарафону, дату підрахунку (11 вересня) було взято за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Всі дату 10 жовтня, від першого масованого обстрілу (енергосистеми України – ред.), взяли за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня. Саме ця дата, коли терористи напали на вежі-близнюки (2001 року в Нью-Йорку — ред.), — так само і вони (росіяни) почали нападати на нашу критичну інфраструктуру", — пояснив Ігнат.

Спікер повідомив, що з того моменту вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною.

Крім того, він зазначив, що багато ракет в Росії вже використані, носії є, але не факт, що є в достатній кількості ракети до них. При цьому, на думку Ігната, зриви на аеродромі в Енгельсі та передислокація російської техніки до Приморського краю суттєво не впливають на здатність російської авіації завдавати ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час одного з останніх російських масованих ракетних ударів Україні вдалося знищити більшу частину повітряних цілей.

Також ми повідомляли про те, що в розвідці назвали можливі дати нового масованого удару по Україні.