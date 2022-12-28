Надвечір росія атакувала Україну дронами: є збиття в деяких регіонах

Сили ППО збивають дрони і не дають їм долетіти до цілей

Увечері 28 грудня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Вибухи пролунали на Дніпропетровщині, а також безпілотники помітили на півдні України.

Як повідомили у Повітряному командуванні "Схід", у небі над Дніпропетровською областю силам ППО вдалося збити п’ять "Шахедів".

"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п’ять БПЛА противника (імовірно Шахеди)", — сказано в повідомленні.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про те, що над Миколаївською областю в районі Первомайська було помічено два БПЛА у напрямку Умані, крім того під загрозою обстрілу Одеса.

"Багато збиттів скрізь (Україною). 7 хв тому пролетіло 2 мопеди повз Первомайськ у бік Умані. На радарі видно не було", — уточнив Віталій Кім о 22:04.

У Telegram-каналах Харкова та області повідомляють, що над регіоном кружляє кілька БПЛА. Місцеві мешканці чують у небі характерний звук, схожий на їзду мопеда. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто вдруге за добу піддається атаці росіян. Імовірно, вони запустили "Шахеди", щоб ударити по об’єкту критичної інфраструктури.

На Миколаївщині теж повідомляють про звуки дронів. Попередньо їх чули у Баштанському районі, Очакові та над курортним селищем Коблево, що на кордоні з Одеською областю.

Загалом, за непідтвердженою інформацією, було запущено близько 20 дронів.

За даними з відкритих джерел відомо про 15 збитих дронів, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Над Харківщиною збито ~ 4 БпЛА.

Над Миколаївщиною збито ~ 4 БпЛА.

Над Запоріжжям збито ~2 БпЛА.

Над Дніпропетровщиною збито 5 БіпЛА "Шахід".

Раніше ми розповідали про те, що Україна розпочне виробництво ударних дронів, які збиватимуть БПЛА росіян. Це може змінити ситуацію на фронті.