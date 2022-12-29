Війна — день 309: окупанти запускають безпілотники Україною, а ЗСУ тиснуть на Луганщині

Оперативно про головне 29 грудня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 309 днів. ЗСУ досягли відчутного прогресу на північному сході країни, у тому числі й у районі Кремінної, а російський наступ на Бахмут наближається до кульмінації. Окупанти продовжують використовувати ракети та іранські дрони для обстрілу мирних міст, хоча більшість із них збиваються силами ППО. Попри це, та частина з них, яка досягає цілі, завдає серйозної шкоди економіці України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За попередніми оцінками, під час вечірньої масової атаки дронів на Україну сили ППО збили 21 іранський "Шахед"

Інформація за 26 грудня доступна у зведенні: Війна — день 306: "бавовна" під Саратовом та нові прогнози Буданова.

З даними за 27 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 307: просування ЗСУ на Луганщині, важка ситуація під Бахмутом.

Про те, що відбувалося 28 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 308: окупанти "тиснуть" на Донбасі і готують новий удар по Україні.