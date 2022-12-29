Ворог може готуватися до нападу на Луганщині: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти накопичують сили у двох областях України

Російський наступ на Бахмут міг уже досягти кульмінації, але це не означає, що атаки зникнуть. Вони можуть зайняти оборонну позицію або продовжувати агресивні атаки. Вони можуть атакувати загонами, але ці наступи навряд чи призведуть до успіху.

Таку думку висловлено у звіті Інституту вивчення війни. Також в ISW вважають, що росія готується до якихось "рішучих дій" у Луганській області. Вони продовжують накопичувати там сили та техніку. У районі Кремінної українські сили продовжують контрнаступні операції, ворог хоче їх зупинити та повернути втрачені позиції.

У Херсонській та Запорізькій областях триває ротація військ та підготовка до оборони. Водночас знижується ймовірність настання ворога взимку у цьому напрямі.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські сили продовжують контрнаступальні операції у напрямку Кремінної. Українські військові могли просунутися до Діброви за 5 км від міста. Ворог атакує, намагаючись повернути втрачені позиції на північний захід від Кремінної, а також на південь — у районі Білогорівки. Накопичення техніки та сил на цьому напрямку може вказувати як на підготовку до атаки, так і на готовність до активних оборонних операцій. Раніше в ISW прогнозували підготовку до наступу.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині тривають наступальні операції ворога в районі Бахмута. Українські війська відбивають атаки на північний схід, південний захід і в самому Бахмуті. У районі Соледара посилились атаки ворога. Також триває наступ у районі Авдіївки та західної частини Донецької області.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські окупанти постійно проводять ротацію та змінюють позиції, сподіваючись компенсувати наслідки українських ударів. На Запорізькому напрямку вони можуть створювати нові бойові підрозділи, але вони можуть мати оборонний характер. Українські військові продовжують атаки за позиціями та місцями зосередження ворога у тилу у Херсонській та Запорізькій області.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військового експерта Україні потрібні безпілотники та далекобійна зброя, щоб стримувати росію. Нарощування військової та технічної допомоги з боку союзників є важливою передумовою закінчення війни у 2023 році.