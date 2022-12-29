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Ракетна загроза стала серйознішою: ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни продовжують свої маневри поблизу берегів Криму, створюючи додатковий тиск на українців Новина оновлена 29 грудня 2022, 07:31
Росіяни продовжують свої маневри поблизу берегів Криму, створюючи додатковий тиск на українців

Окупанти, ймовірно, підготували до пуску кілька десятків снарядів

Російські військові вкотре влаштовують провокації в акваторії Чорного моря. Вранці 29 грудня, під час оголошення масштабної повітряної тривоги, вони почали виводити на бойове чергування додаткові ракетоносії. Станом на 7 годину ранку їхня кількість вже дорівнювала трьом.

Більше деталей у своєму Telegram-каналі розкрив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він підкреслив, що в зоні відповідальності його ОК наразі є серйозна ракетна небезпека, отож варто виконувати всі правила поведінки під час повітряної тривоги.

Наразі у Чорному морі знаходиться три ракетоносії. Двоє із них надводні, ще один — підводний. Загальна кількість ракет, яку вони можуть випустити по мирних містах України, дорівнює 20.

Крім цього поблизу українських кордонів зафіксовано активність стратегічної авіації ворога. Це ще один зайвий привід знаходитися в безпечному місці чи спеціальному укритті.

Нагадаємо, що українців раніше попереджали про можливість нових повномасштабних ударів по країні напередодні Нового року. Це пов'язано зі спробою створити нову можливість для психологічного тиску у святкові дні.

Про це говорив у черговому зверненні і президент Володимир Зеленський. Політик переконаний, що наступні кілька днів можуть бути сповнені намагань завдати максимальної шкоди Україні з боку росіян.

Теги:
#Росія #Чорне море #Ракети #Кораблі #Чорноморський флот РФ