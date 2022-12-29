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Ситуація зайшла в глухий кут: Буданов про стан справ на фронті

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кирило Буданов Новина оновлена 29 грудня 2022, 08:25
Кирило Буданов. Фото pravda.com.ua

Україні потрібна зброя, аби переломити ситуацію

Голова ГУР України Кирило Буданов, який нещодавно відвідав передову в Бахмуті, вважає, що війна в Україні застопорилася. Ані наша країна, ані агресорка не можуть досягти значних успіхів.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС. Буданов акцентував на том, що українським силам не вистачає озброєння для просування вперед.

Голова ГУР сказав, що українські війська, як і російські не можуть перемогти на всіх напрямках комплексно. Україні потрібна більш сучасна зброя. Водночас Буданов впевнений, що Україна поверне собі всі окуповані території, включно із Кримом, в межах кордонів 1991 року.

Буданов також прокоментував ймовірність наступу з боку Білорусі. На його думку, це спроба відвернути увагу від інших частин фронту та стягти війська на північ України. "Наразі я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони", — зазначив очільник розвідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в разі наступу з боку Білорусі, вороги зіткнуться з несподіванками. Їх пообіцяв голова сил оборони Києва.

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#Білорусь #Війна #Кирило Буданов