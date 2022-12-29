Частину відключили ще до ракетної атаки: в Україні зникає електроенергія

Такі заходи допоможуть знизити шкоду для об’єктів енергосистеми у разі прильотів.

У частині областей України після включення повітряної тривоги превентивно відключили електропостачання. ДТЕК оголосив про такі заходи у Дніпропетровській та Одеській областях. Світло відключили ще до початку ракетної атаки.

Відключення вводять, щоб уникнути серйозних пошкоджень, якщо ворог потрапить до об’єктів енергетичної інфраструктури. У Києві також можуть бути перебої зі світлом. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Він закликав населення максимально підготуватись.

Через точкове знеструмлення частина поїздів "Укрзалізниці" спізнюється. Їх поки що п’ять — з Одеси, Харкова, Кременчука, Полтави, Умані. Кільцева електричка рухається за розкладом. Найбільше запізнення поїзда – 2,5 години.

Після вибухів у Харкові також зупинився метрополітен. В області повідомляють про перебої з електропостачанням. У Львові також зафіксовано відключення світла на фоні вибухів. Повідомляється, що це екстрені відключення електроенергії, проведені також превентивно — до вибухів.

Зазначимо, що у багатьох областях працюють сили ППО — частину ракет ворога вдалося збити. Повітряна тривога продовжується на всій території країни.